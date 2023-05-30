Лавров: киевский режим давно перешел к террористическим методам

Лавров заявил, что киевский режим давно перешел к террористическим методам Фото: ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим давно перешел к тактике террора при помощи западного оружия. По его словам, заявления союзников Украины о недопустимости применения западного оружия для ударов по территории России – “очередная ложь”.

“Мы очень подробно сегодня об этом говорили. Нет сомнений, что киевский режим уже давно перешел к откровенно террористическим методам”, — заявил Лавров в ходе пресс-конференции в Бурунди.

Также он напомнил, что украинские власти открыто угрожают "убивать русских", а недавно один из американских сенаторов заявил о том, что россияне погибают в конфликте на Украине в результате “самой удачной траты” американских денег.

Напомним, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что власти Украины после провала ВСУ в Артемовске перешли к тактике террора мирного населения.

Склонность властей Украины к террористической деятельности ранее отмечала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментируя теракт в отношении российского писателя Захара Прилепина она заявила, что Соединенные Штаты создали из украинского режима еще одну террористическую ячейку.