Минобороны: Киев использовал восемь БПЛА самолетного типа для атаки на Москву Фото: REUTERS

Министерство обороны России сообщило, что Киев использовал восемь беспилотников для нападения на Москву 30 мая.

“В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены”, — сообщили в ведомстве, добавив, что три из них были подавлены средствами РЭБ, а пять уничтожено ЗРК “Панцирь-С”.

Ранее Министерство обороны РФ заявляло, что утром во вторник, 30 мая, киевский режим предпринял попытку теракта, ударив по Москве беспилотниками.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при отражении атаки украинских беспилотников по Москве утром 30 мая профильные российские ведомства продемонстрировали эффективную и слаженную работу.

Песков отметил, что данная атака в очередной раз показала правильность решения о проведении спецоперации на Украине, а также подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал, а угрозы для жителей Москвы и Подмосковья нет.