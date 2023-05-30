МВД России объявило в розыск командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского Фото: ru.wikipedia.org

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск по уголовной статье командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского. Это стало известно из ведомственной базы разыскиваемых.

Основанием для этого послужила статья Уголовного кодекса, однако какая конкретно статья — неизвестно.

Также стало известно, что в розыск объявлен и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, который также попал в этот список на основании УК.

Напомним, что ранее МВД России объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма, в отношении которого ранее было заведено уголовное дело из-за его русофобских высказываний.

Дело было заведено по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который заявил о необходимости дать правовую оценку его высказываниям.