Блинкен заявил, что 31 мая будет объявлено о новых санкциях против России Фото: REUTERS

О новом пакете санкций против Российской Федерации будет объявлено 31 мая. В него войдут в том числе и экспортные ограничения. Такое заявление сделал Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен на пресс-конференции в ходе визита в Швецию.

— Завтра мы объявим новые меры, которые ужесточат экспортный контроль за технологиями, обнаруженными в иранских дронах, используемых при налетах на украинских гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, — заявил Блинкен.

Ранее глава Министерства иностранных дел Бразилии Мауру Виейра заявил, что санкции Запада против России только усиливают конфронтацию и не помогают начать переговорный процесс.

При этом Владимир Путин рассказал, что хорошие показатели российской экономики на фоне санкций стали удивительными даже для него. Он отметил, что люди в предпринимательском сообществе проявили «зрелость».