Депутат Морозов заявил, что атака украинских беспилотников несоизмерима с ударами по объектам ВСУ Фото: народная милиция ЛНР

Украинская атака беспилотниками по Москве и Подмосковью несоизмерима с ударами Вооруженных сил Российской Федерации по украинским военным объектам. Такое заявление сделал в беседе с РИА Новости депутат Государственной думы от «Единой России» Олег Морозов.

— Никакой соизмеримости тут быть не может и не должно. Наша задача - уничтожать центры принятия решений, склады с оружием и резервуары с топливом. Каждый день! Без перерывов на выходные, — заявил Морозов.

Также депутат подчеркнул, что нужно понимать, что после таких действий Киева, защита граждан России будет заключаться в масштабировании ударов по военным объектам врага. Чем эффективнее будут российские удары, тем больше граждане России будут чувствовать себя в безопасности.

Напомним, что 30 мая беспилотники атаковали Москву и Подмосковье, но обошлось без серьезных жертв среди населения. Повреждения получили несколько домов.

Владимир Путин назвал эту атаку БПЛА террористической деятельностью Киева, которые провоцируют Кремль к зеркальным действиям. Они пытаются запугивать граждан после того, как были нанесены точечные удары по их военной инфраструктуре.