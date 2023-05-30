В ООН прокомментировали атаку украинских беспилотников на Москву
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Организация объединенных наций осуждает удары по гражданской инфраструктуре и людям. Такое заявление сделал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, в ответ на просьбу прокомментировать атаку украинских беспилотников на Москву.
— Конечно, мы осуждаем любые атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, где бы они не произошли, — заявил Дюжаррик.
Также он заявил, что при этом не пытается сравнивать атаку дронов на Москву и удары по различным объектам.
В Белом доме также сказали, что знают о произошедшем и сейчас пытаются разобраться в деталях произошедшего. Вашингтон не поощряет удары по территориям Российской Федерации.
Ранее депутат Госдумы Олег Морозов заявил, что террористические действия киевского режима несоизмеримы с атаками Вооруженных сил России. Задачей российских войск всегда были только объекты военной инфраструктуры и склады с боеприпасами.
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