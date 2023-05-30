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НовостиВ мире30 мая 2023 16:16

В Белом доме заявили, что знают об атаке дронов на Москву и выясняют детали

Также они отметили, что не поощряют атаки на территории России
Роман ПОЛОСИКОВ
В Белом доме заявили, что знают об атаке дронов на Москву и выясняют детали

В Белом доме заявили, что знают об атаке дронов на Москву и выясняют детали

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белый дом знает об атаке беспилотников на Москву и Московскую область и на данный момент выясняет все детали произошедшего. Такое заявление сделал Совет по национальной безопасности.

— Мы видели новости и все еще собираем информацию о случившемся. В целом мы не поддерживаем атаки внутри России, — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Также в Белом доме отметили, что США по-прежнему сфокусированы на предоставлении Украине вооружения и обучении украинских военных для «возвращения» утраченных территорий.

Напомним, что 30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники, но мэр Сергей Собянин заявил, что никто серьезно не пострадал. Позже пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что атака дронов подтверждает необходимость проведения СВО.

Владимир Путин назвал атаку беспилотников — террористической деятельностью, которой Киев пытается спровоцировать Москву на зеркальные действия.