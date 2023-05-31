Губернатор Белгородской области Гладков заявил о вывозе детей из приграничных районов из-за обстрелов. Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что со среды, 31 мая, из Шебекинского и Грайворонского округов начнут вывозить детей. Первые 300 ребят будут отправлены в Воронеж.

«Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж. Постараюсь сейчас съездить их проводить», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что ситуация в Шебекино ухудшается. Так, ночью по городу был нанесен массированный удар, в результате которого ранения получили четыре человека. Двое из них – женщина и мужчина – были госпитализированы, состояние последнего тяжелое. Еще двум женщинами медики помогли на месте, уточнил Гладков.

Кроме того, по словам губернатора, снарядами «Града» были повреждены восемь многоквартирых и четыре частных дома, школа и два административных здания, а также 12 машин.

Напомним, Шебекинский и Грайворонский округа неоднократно подвергались массированным атакам со стороны Вооруженных сил Украины. Так, 22 мая украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского района, на что оперативно отреагировали российские военные совместно с погранслужбой.

СК РФ возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе, о теракте. По данным ведомства, жилые дома и административные здания в Грайворонском округе подверглись минометному и артиллерийскому обстрелам. Гладков тогда сообщил, что в результате атаки пострадали 12 человек.

Ранее сайт KP.RU писал, что 29 мая 2023 года обстрел Шебекино привел к серьезным последствиям. Четыре человека были госпитализированы, после того как украинский снаряд попал в корпус предприятия с лакокрасочными материалами.