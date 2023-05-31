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НовостиПолитика31 мая 2023 7:23

Российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации бригады спецназначения ВСУ

Удары также нанесены по районам сосредоточения двух отдельных механизированных бригад
Екатерина КОСОБОКОВА
Российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации бригады спецназначения ВСУ

Российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации бригады спецназначения ВСУ

Фото: Александр КОЦ

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский в среду, 31 мая, сообщил об ударах российской авиации по пунктам дислокации Первой бригады специального назначения Вооруженных сил Украины, а также по районам сосредоточения двух отдельных механизированных бригад.

«Авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации 1-й бригады специального назначения и районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и подразделениям территориальной обороны», - цитирует РИА Новости полковника.

По данным Зыбинского, российская артиллерия из гаубиц "Акация" и "Мста-С" уничтожила два минометных расчета ВСУ в районе Старицы и Вишневого на Купянском направлении. В районе Лозовой и Западной уничтожены гаубицы Д-20 и Д-30.

Помимо этого, Вооруженные силы РФ предотвратили пять попыток ротации ВСУ.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что Вооруженные силы Украины перебрасывают подразделения, которым пришлось покинуть Артемовск, на Купянское и Краснолиманское направления.

Сайт KP.RU также писал о том, что российская авиация и артиллерия нанесли удары по позициям двух бригад ВСУ, которые пытались вернуть утраченные позиции, проведя атаки на невском участке и в районе Серебрянского лесничества. В результате удара противник понес значительные потери в личном составе.