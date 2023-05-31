Российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации бригады спецназначения ВСУ Фото: Александр КОЦ

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский в среду, 31 мая, сообщил об ударах российской авиации по пунктам дислокации Первой бригады специального назначения Вооруженных сил Украины, а также по районам сосредоточения двух отдельных механизированных бригад.

«Авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации 1-й бригады специального назначения и районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и подразделениям территориальной обороны», - цитирует РИА Новости полковника.

По данным Зыбинского, российская артиллерия из гаубиц "Акация" и "Мста-С" уничтожила два минометных расчета ВСУ в районе Старицы и Вишневого на Купянском направлении. В районе Лозовой и Западной уничтожены гаубицы Д-20 и Д-30.

Помимо этого, Вооруженные силы РФ предотвратили пять попыток ротации ВСУ.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что Вооруженные силы Украины перебрасывают подразделения, которым пришлось покинуть Артемовск, на Купянское и Краснолиманское направления.

Сайт KP.RU также писал о том, что российская авиация и артиллерия нанесли удары по позициям двух бригад ВСУ, которые пытались вернуть утраченные позиции, проведя атаки на невском участке и в районе Серебрянского лесничества. В результате удара противник понес значительные потери в личном составе.