WT: Путин определил правила, дающие ему наилучшие шансы на победу в украинском конфликте Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в украинском конфликте. К такому выводу пришел Питер Моричи в статье для Washington Times.

Как пишет издание, Путин провел красные линии, в свою очередь, президент США Джо Байден, опасаясь реакции российского лидера, не стал оснащать Украину тактическими ракетными системами, беспилотниками и бомбами.

«По сути, господин Путин определил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу», - сказано в публикации.

По мнению издания, именно российский, а не американский президент определяет политику безопасности США в Европе.

Напомним, ранее издание Global Times пришло к выводу, что план США ослабить экономику России с помощью конфликта на Украине провалился, и в Америке начинают это признавать. В статье отмечено, что США рассчитывали полностью уничтожить экономику России и превратить рубль в руины, однако санкции нанесли больше вреда Западу, чем России. Кроме того, союзники Киева уже столкнулись с неспособностью обеспечить все потребности ВСУ в конфликте.

В свою очередь, Путин ранее назвал Киев инструментом внешней политики Вашингтона, заявив, что на данный момент Украина потеряла суверенитет и теперь напрямую управляется из США.

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