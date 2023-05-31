Умер Виктор Зубарев, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 31 мая, стало известно о смерти депутата Государственной думы РФ от Красноярского края, члена фракции «Единая Россия» Виктора Зубарева.

Причина кончины парламентария пока не уточняется. Виктор Зубарев умер в ночь на 31 мая в Москве на 63 году жизни.

«В Москве скоропостижно скончался депутат Государственной думы от Красноярского края Виктор Владиславович Зубарев. Ему было всего 62 года», - написал в своем Telegram-канале депутат заксобрания Красноярского края Илья Зайцев.

Зубарев был депутатом Красноярского городского совета, а также депутатом законодательного собрания Красноярского края. В 2014 – 2016 годах он работал в правительстве региона в должности министра экономического развития и инвестиционной политики. С 2016 года является депутатом нижней палаты федерального парламента, был членом комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Сайт KP.RU писал о том, что в апреле в возрасте 77 лет скончался депутат Государственной думы Николай Борцов.

В тот же день в возрасте 56 лет умер депутат Государственной думы Федерального собрания РФ от фракции “Единая Россия”, бывший министр природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесии Джашарбек Узденов.