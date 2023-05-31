В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина и Эрдогана

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдогана договорились о том, что между ними в обозримом будущем состоится двусторонняя встреча Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдогана договорились о том, что между ними в обозримом будущем состоится двусторонняя встреча. Об этом в среду, 31 мая, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В то же время, как уточнил пресс-секретарь российского лидера, время и место такой встречи пока не определено. Песков сказал, что договоренность о проведении встречи была достигнута во время недавнего телефонного разговора лидеров двух государств.

«Но где она будет и когда точно, это предстоит еще согласовать с учетом графиков двух президентов, но такое понимание, что мы к такой встрече уже готовимся, есть», - объяснил официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее журналист турецкой газеты Hurriyet Ханде Фырат заявила, что глава российского государства посетит с визитом Турцию. По ее словам, произойдет это после инаугурации Эрдогана. Вслед за Путиным в страну прибудет и президент Украины Владимир Зеленский, считают в турецком издании. Сообщалось, что главными темами переговоров могут стать конфликт на Украине, а также ситуация с отправкой продовольствия через зерновой коридор.

Сайт KP.RU ранее также писал о том, что Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом. В нем он тепло поздравил президента Турции с переизбранием. Кроме того, российский лидер подчеркнул высокий вклад турецкого коллеги в развитие отношений между двумя странами. Эрдоган, в свою очередь, поблагодарил Путина и подтвердил, что настроен на дальнейшую совместную работу с российским лидером.