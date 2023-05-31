Hurriyet: Путин и Зеленский отдельно посетят Турцию с визитами после инаугурации Эрдогана

Путин посетит Турцию с визитом после инаугурации Эрдогана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин после инаугурации главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетит республику с визитом. Вслед за ним в страну прибудет и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявила журналист турецкой газеты Hurriyet Ханде Фырат.

«Главы многих иностранных государств проинформировали об участии в инаугурации. Путин посетит Турцию с отдельным частным визитом», - сообщила Фырат.

По ее словам, после визита российского лидера в Анкару также приедет глава Украины. Журналист считает, что данные мероприятия пройдут один за другим, а главными темами переговоров станут конфликт на Украине, а также ситуация с отправкой продовольствия через зерновой коридор.

Напомним, ранее Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом, в котором поздравил его с победой на выборах и подчеркнул высокий вклад в развитие отношений между Россией и Турцией. Позже президент Турции также провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которых они обсудили ситуацию на Украине и региональные вопросы.

Сайт KP.RU также ранее писал о том, что Эрдоган заявил о достижении договоренностей с Путиным в вопросах обеспечения в рамках “зерновой сделки” продовольствием нуждающихся стран. В частности, российский лидер подтвердил, что зерно, которое идет через черноморский зерновой коридор, будет перерабатываться в Турции в муку и доставляться в наиболее бедные страны Африки.

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