Mysl Polska: США используют Украину как инструмент для сдерживания России Фото: REUTERS

Издание Mysl Polska заявило, что Вашингтон использует Украину исключительно как инструмент для ослабления России.

“Американцы время от времени дают понять, чего они ждут от этого конфликта — испытания, ослабления России. Для них Украина — это ресурс, в который они вложили значительные средства, и они будут использовать его до тех пор, пока он служит цели”, — считают авторы статьи.

Также в статье отмечается, что Вашингтон не стремится к расширению конфликта и прямом участии в нем, поскольку сам столкнулся с большой угрозой в лице Китая. По мнению авторов статьи, пока Украина справляется с функцией сдерживания России, союзники продолжат способствовать активным боевым действиям, несмотря на большие потери.

Напомним, недавно Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что западные союзники Киева продолжают требовать широкомасштабного наступления, несмотря на значительные потери ВСУ в ходе спецоперации. По его словам, только за май украинская армия потеряла более 16 тысяч военнослужащих.

Президент России Владимир Путин, комментируя передачу Украине снарядов с обедненным ураном, уже отмечал, что союзники Киева решили продолжать конфликт до последнего украинца уже не только на словах, но и на деле.

При этом издание Global Times считает, что план Вашингтона ослабить экономику России с помощью конфликта на Украине уже провалился и в Америке начинают это признавать.