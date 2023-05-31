Лавров заявил, что Лондон подзуживает весь Запад на поддержку Украины Фото: ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что высказывания западных союзников Киева о том, что они не поощряют удары по территории России – ложь. Лавров считает, что Британия подзуживает остальных партнеров Зеленского на усиление поддержки ВСУ, а заявления об обеспокоенности является лишь прикрытием.

“Когда Запад поставляет все более и более дальнобойное вооружение украинскому режиму, но оправдывается, что мы не поощряем удары по российской территории - это ложь. <...> Что касается последствий, то последствиями занимаются наши вооруженные силы. У них есть ответы на все вопросы”, — заявил министр на пресс-конференции 31 мая.

Напомним, недавно министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военная помощь от союзников Украины не способна повлиять на исход спецоперации и лишь затягивает конфликт.

Сергей Лавров отмечал, что даже украинские власти признают неизбежность поражения в случае прекращения военной помощи со стороны своих союзников. Лавров считает, что это является доказательством непосредственного участия Запада в конфликте, который давно бы закончился без его вмешательства.