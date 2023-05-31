Германия потребовала от России закрыть четыре из пяти своих консульств в ФРГ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия потребовала от России закрыть четыре своих генеральных консульства из пяти, заявил представитель Министерства иностранных дел ФРГ Кристофер Бургер.

«Принято решение на условиях взаимности с целью соблюсти паритет обоюдного присутствия как в кадровом, так и структурном отношении. Мы решили отозвать согласие на деятельность четырех из пяти российских генконсульств в Германии», – сказал он в ходе брифинга.

По словам представителя МИД Германии, Москва была проинформирована о решении Берлина, от российской стороны немедленно начать процесс закрытия четырех генконсульств в ФРГ и закрыть их не позднее 31 декабря этого года. Кроме того, правительство ФРГ решило закрыть свои генеральные консульства в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске.

Напомним, ранее стало известно, что Германия намерена вернуть из России несколько сотен дипломатов, учителей и сотрудников культурного центра имени Гете до конца мая 2023.

В начале мая МИД Германии заявил о возвращении в Берлин части немецких дипломатов из России. В ведомстве напомнили, что в середине марта ряд работников российских дипмиссий покинули ФРГ, поскольку их деятельность сочли «не соответствующей дипломатическому статусу».