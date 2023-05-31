Sky News: сотрудники Запорожской АЭС опасаются катастрофы хуже Чернобыля и Фукусимы Фото: REUTERS

Британский телеканал Sky News, ссылаясь на сообщения сотрудников Запорожской АЭС, сообщил, что в случае ЧП на атомной станции может произойти более масштабная катастрофа, чем в Чернобыле или Фукусиме.

“Уровень радиоактивного загрязнения... Самое главное, загрязнена будет территория в тысячи квадратных километров суши и моря ... Это будет намного хуже Фукусимы и хуже Чернобыля”, — заявил каналу один из сотрудников станции.

Его коллега пожаловался Sky News на недостаточное количество сотрудников, чему способствует саботаж Киева, полностью оплачивающего персоналу станции невыход на работу.

Напомним, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Украина планирует в скором времени устроить провокацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и обвинить в ней Россию с целью прекратить работу миссии МАГАТЭ на станции.

Также он отмечал, что командование украинской армии сохраняет план по захвату Запорожской АЭС, а другие заявления Киева являются отвлекающим маневром.

Сайт KP.RU рассказывал, что из себя представляет Запорожская АЭС, чем и почему украинская армия регулярно обстреливает ее, почему эта станция так важна для всех сторон конфликта и может ли в Запорожской области случиться второй “Чернобыль”.