Песков: европейским лидерам придется ответить перед народом, зачем они накачивают Украину оружием Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что европейским лидерам придется задуматься и ответить перед гражданами своих стран на вопрос, зачем они накачивают Украину оружием.

“Рано или поздно европейским государствам и тем, кто активно уже влез по уши в этот конфликт, придется задуматься и придется отвечать перед своим народом, зачем они это делают, потому что избежать негативных последствий у них не получится”, — заявил Песков в интервью, фрагмент которого опубликован телеграм-канале Павла Зарубина.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что союзники Киева должны пересмотреть свою поддержку Украины и начать готовить общественное мнение к сценарию финансированию затяжного конфликта.

Обозреватель Washington Times Майкл Маккена еще в марте предупреждал, что неспособность четко объяснить план действий и конечную цель военной помощи может привести к усталости налогоплательщиков от финансирования конфликта и заставить союзников Киева отказаться от поддержки Украины.