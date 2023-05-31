Макрон призвал Запад пересмотреть поддержку ВСУ в случае затягивания конфликта на Украине Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал союзников Киева пересмотреть свои планы поддержки ВСУ с расчетом на сценарий затяжного конфликта.

“Мы должны готовить общественное мнение в наших странах к этому и быть в состоянии поддерживать Украину в условиях затяжного конфликта средней и высокой интенсивности. Для этого нам с партнерами необходимо пересмотреть и вновь проанализировать за лето формат нашей поддержки и что требуется для достижения результата”, — заявил политик на форуме по безопасности Globsec.

Также Макрон отметил, что в случае провала контрнаступления Украины, Запад оценит возможности “калибровки” военной помощи. Политик призвал союзников Киева увеличить поддержку уже сейчас и всеми доступными средствами помочь Украине провести эффективную атаку.

Напомним, из недавней утечки секретных файлов Пентагона издание Newsweek сделало вывод, что как минимум десять стран Евросоюза оказались в ситуации, когда экономически они уже не в состоянии поддерживать киевский режим, и в целом не горят желанием этого делать.

При этом глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель считает, что Россия не будет вести переговоры с Киевом, пока не одержит победу в конфликте. Политик тоже считает, что Евросоюзу следует сконцентрироваться на военной поддержке Киева, без которой украинская армия проиграет на поле боя.