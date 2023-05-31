МИД России: Украина заблокировала все инициативы главы МАГАТЭ по безопасности Запорожской АЭС

МИД РФ: Киев заблокировал все инициативы гендиректора МАГАТЭ по укреплению безопасности Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что украинские власти заблокировали все инициативы генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по укреплению безопасности Запорожской атомной электростанции.

“Киев заблокировал все инициативы гендиректора МАГАТЭ, направленные на укрепление безопасности ЗАЭС: сначала проект трехсторонних договоренностей, затем та же участь постигла и формат двух отдельных двусторонних договоренностей Россия-МАГАТЭ и Украина-МАГАТЭ”, — приводят слова Грушко на сайте ведомства.

По мнению Грушко, создание рисков ядерной безопасности со стороны Киева имеет обьяснение – украинские власти “четко” выполняют требования кураторов из Вашингтона и Лондона, преследующих свои политические интересы невзирая на жизни людей и безопасность атомных объектов в Европе.

Напомним, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Украина планирует в скором времени устроить провокацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и обвинить в ней Россию с целью прекратить работу миссии МАГАТЭ на станции.

Британский телеканал Sky News, ссылаясь на сообщения сотрудников Запорожской АЭС, сообщил, что в случае ЧП на атомной станции может произойти более масштабная катастрофа, чем в Чернобыле или Фукусиме.

Сайт KP.RU рассказывал, что из себя представляет Запорожская АЭС, чем и почему украинская армия регулярно обстреливает ее, почему эта станция так важна для всех сторон конфликта и может ли в Запорожской области случиться второй “Чернобыль”.

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