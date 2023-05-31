Замглавы МИД Грушко: Россия не планирует размещать наступательное вооружение на Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва не планирует размещать на территории Запорожской атомной электростанции воинские подразделения и военную технику, предназначенную для наступления. По словам Грушко, Россия предпринимает все необходимое для обеспечения безопасности станции в рамках взятых на себя обязательств.

“Мы продолжим обеспечивать защиту станции таким образом, чтобы не дать возможность Киеву и "коллективному Западу" их грубо и безответственно нарушать. Мы никогда не размещали и не планируем размещать на территории ЗАЭС воинские контингенты и военную технику, предназначенную для наступательных действий”, — приводятся слова Грушко на сайте ведомства.

Также он заявил, что украинские власти заблокировали все инициативы генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по укреплению безопасности Запорожской атомной электростанции.

Напомним, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Украина планирует в скором времени устроить провокацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и обвинить в ней Россию с целью прекратить работу миссии МАГАТЭ на станции.

Сайт KP.RU рассказывал, что из себя представляет Запорожская АЭС, чем и почему украинская армия регулярно обстреливает ее, почему эта станция так важна для всех сторон конфликта и может ли в Запорожской области случиться второй “Чернобыль”.

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