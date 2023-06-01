Воздушная тревога в Киеве и шести областях Украины объявлена 1 июня 2023 года Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Киеве и шести областях Украины в четверг, 1 июня. Об этом говорят данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сигнал тревоги прозвучал в украинской столице, а также Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областях. Местные СМИ сообщают о взрывах в Киеве и Киевской области.

Напомним, в минувшее воскресенье, 28 мая, в Киевской военной администрации сообщили о самой массированной атаке дронами, заявив, что она длилась пять часов. Мэр Киева Виталий Кличко позже заявил о разрушении склада в городе из-за пожара после серии взрывов, отметив, что были разрушены строительные конструкции на общей площади 1 тысячи квадратных метров.

На следующий день, 29 мая, Кличко заявил о взрывах в центре Киева, а начальник областного управления нацполиции Андрей Небытов заявил, что в Киевской области были повреждены объекты инфраструктуры.