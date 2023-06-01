Пушилин заявил о стратегической важности освобождения Марьинки в обозримом будущем Фото: Иван ВИСЛОВ

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о важности освобождения Марьинки в обозримом будущем. Это необходимо для продвижения российских войск в сторону следующих населенных пунктов, пояснил Пушилин.

«На Марьинском направлении сейчас достаточно напряженно, это одна из горячих точек, нам нужно в обозримой перспективе освободить уже полностью населенный пункт», - цитирует Пушилина РИА Новости.

Врио главы ДНР подчеркнул, что пока нельзя говорить о том, что город полностью освобожден. «Но это очень важно в стратегическом плане, в плане продвижения в сторону следующих населенных пунктов», - объяснил Пушилин.

Напомним, ранее Пушилин сообщил о переходе почти всех позиций украинской армии в Марьинке под контроль российских сил. Тогда он уточнил, что речь идет о 50 из 59 кварталов города.

Как писал сайт KP.RU, ранее военнослужащий Южной группировки войск Вооруженных сил России, мотострелок с позывным Кореец, рассказал, что стал свидетелем разговора украинских военных, которые говорили о желание оставить свои позиции в Марьинке. Солдат выразил уверенность, что 80% поселка Марьинка находится под контролем российских сил, а украинские войска «ведут себя немного тише».