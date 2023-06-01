Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что США присущи надменность и самообман при оценке России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший советник Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил, что руководство Соединенных Штатов сильно заблуждается по поводу России, руководствуясь в этом плане «надменностью и самообманом».

«Они думают, что имеют дело с провальным государством, у которого слабая экономика, общество которого на грани бунта. Эти убеждения широко распространены, и ничто из этого не является правдой», - сказал Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

Полковник отметил, что «кто угодно с половиной мозга» осознает, что России очень сильна в экономическом плане, а также страна имеет ресурсы для того, чтобы «продержаться очень долго». Макгрерор пояснил, что США все еще представляют Россию с перспективы 1994-1995 годов, руководствуясь при этом «надменностью и самообманом».

Он добавил, что Соединенные Штаты ошибаются и в оценке военного потенциала двух государств, считая, что в этом плане они превосходят Россию.

Ранее Макгрегор заявил о том, что коллективный Запад попросту не может смириться с независимой и сильной Россией, для них сама мысль об этом неприемлема. Именно это, по мнению полковника, стало причиной нежелания НАТО содействовать мирному решению конфликта на Украине, так как западные лидеры не способны признать поражение.

Напомним, ранее стало известно, что Россия по итогам 2022 года вернулась в десятку крупнейших экономик мира. Как показали расчеты РИА Новости на основе данных Всемирного банка и национальных статистических служб, страна оказалась на восьмом месте в мире по объему ВВП.