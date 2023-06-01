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НовостиПолитика1 июня 2023 6:26

Марочко заявил, что Украина использует местных жителей для разведки на Купянском направлении

Они должны показывать все тропы и дороги в населенных пунктах, уточнил эксперт
Екатерина КОСОБОКОВА
Марочко заявил, что Украина использует местных жителей для разведки на Купянском направлении

Марочко заявил, что Украина использует местных жителей для разведки на Купянском направлении

Фото: REUTERS

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в четверг, 1 июня, сообщил, что Вооруженные силы Украины используют местных жителей для разведки в населенных пунктах, граничащих с Белгородской областью.

«На Купянском направлении в приграничных районах Белгородской области украинские боевики усиливают несения службы с привлечением местного населения», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что в населенных пунктах Харьковской области отмечается увеличение военного присутствия ВСУ.

«Также отмечен рост совместных патрулей, состоящих не только из силовиков, но и мирных граждан, которые под различными предлогами выступают в роли сопровождающих», - рассказал эксперт.

По его словам, в задачи таких сопровождающих входит показ всех троп и дорог в населенных пунктах. Кроме того, так называемые экскурсоводы обязаны давать различную справочную информацию.

Ранее Марочко рассказывал, что ВСУ перебрасывают подразделения, которым пришлось покинуть Артемовск, на Купянское и Краснолиманское направления. Часть уцелевших батальонов доукомплектовали и затем отправили в населенные пункты Кошаровка и Славянск. По словам Марочко, сделано это было для того, чтобы усилить ВСУ на данных направлениях.

Сайт KP.RU писал о том, что ВСУ изменили тактику разведки боем на запорожском направлении на применение диверсионно-разведывательных групп. Об этом ранее заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, наибольшее количество диверсантов было замечено в направлении Васильевки, они имитируют движение.