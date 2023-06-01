Марочко заявил, что Украина использует местных жителей для разведки на Купянском направлении Фото: REUTERS

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в четверг, 1 июня, сообщил, что Вооруженные силы Украины используют местных жителей для разведки в населенных пунктах, граничащих с Белгородской областью.

«На Купянском направлении в приграничных районах Белгородской области украинские боевики усиливают несения службы с привлечением местного населения», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что в населенных пунктах Харьковской области отмечается увеличение военного присутствия ВСУ.

«Также отмечен рост совместных патрулей, состоящих не только из силовиков, но и мирных граждан, которые под различными предлогами выступают в роли сопровождающих», - рассказал эксперт.

По его словам, в задачи таких сопровождающих входит показ всех троп и дорог в населенных пунктах. Кроме того, так называемые экскурсоводы обязаны давать различную справочную информацию.

Ранее Марочко рассказывал, что ВСУ перебрасывают подразделения, которым пришлось покинуть Артемовск, на Купянское и Краснолиманское направления. Часть уцелевших батальонов доукомплектовали и затем отправили в населенные пункты Кошаровка и Славянск. По словам Марочко, сделано это было для того, чтобы усилить ВСУ на данных направлениях.

Сайт KP.RU писал о том, что ВСУ изменили тактику разведки боем на запорожском направлении на применение диверсионно-разведывательных групп. Об этом ранее заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, наибольшее количество диверсантов было замечено в направлении Васильевки, они имитируют движение.