Путину постоянно докладывают о ситуации в Шебекино Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 1 июня, сообщил, что президенту России Владимиру Путину постоянно докладывают о том, как развивается ситуация в городе Шебекино Белгородской области.

«Владимир Путин в связи с ситуацией вокруг Шебекина постоянно получает доклады из министерства обороны, погранслужбы, ФСБ, МЧС», - отметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что региональные и муниципальные власти также напрямую сообщают главе государства о том, какие меры они предпринимают для оказания помощи жителям Шебекинского округа. В частности, они докладывают Путину о том, как идет обеспечение всех желающих временным жильем.

Напомним, Шебекинский округ в последние дни находится под массированным обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины. По последним данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атак пострадали восемь человек.

Губернатор утром в четверг, 1 июня, сообщил, что обстрелы продолжаются, поэтому жизнь мирных жителей находится под угрозой. Он пояснил, что администрация районов и городов сейчас занимается вывозом людей, однако под обстрелом делать этого нельзя.

Сайт KP.RU ранее также писал о том, что из-за ухудшения ситуации с обстрелами со среды, 31 мая, из Шебекинского и Грайворонского округов начали вывозить детей. Первые 300 ребят были отправлены в Воронеж.