CNN: Си Цзиньпин поручил китайским силовикам готовиться к «наихудшему сценарию» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал высокопоставленных силовиков приготовиться к «наихудшим сценариям». По его мнению, Китай должен ускорить модернизацию системы национальной безопасности. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Китайский лидер Си Цзиньпин призвал своих высокопоставленных чиновников национальной безопасности подумать о “наихудших сценариях” и подготовиться к “штормовому морю”», - сказано в материале издания.

По данным CNN, ранее, выступая на заседании партийной комиссии по национальной безопасности, китайский лидер отметил, что «сложность вопросов национальной безопасности, с которыми сейчас сталкивается КНР, существенно возросла».

В связи с этим, по мнению Си Цзиньпина, стране необходимо ускорить модернизацию системы национальной безопасности, чтобы сделать ее как можно более эффективной в “реальных боевых действиях».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о том, что США призвали Китай восстановить работу прямого канала связи между военными ведомствами двух стран, для удобства переговоров по различным вопросам. Сейчас линия оборвана по инициативе Пекина. Поводом для беспокойства США стало опасное сближение китайского истребителя с американским самолетом над Южно-Китайским морем.

Сайт KP.RU также писал о том, что Китай ранее представил концепцию инициативы в области глобальной безопасности, которую ранее выдвинул Си Цзиньпин. Данная инициатива направлена на устранение основных проблем международных конфликтов, а также поощрение совместных усилий в обеспечении стабильности в меняющуюся эпоху для того, чтобы содействовать устойчивому и прочному миру.