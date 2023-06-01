Лукашенко заявил, что конфликт на Украине начался задолго до госпереворота в 2014 году Фото: архив president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине начался задолго до 2014 года и не Россия стала его инициатором.

“Мы видели все, что здесь происходило: тот «коричневый» переворот, который произошел, и к чему Украину подводят. Видели, кто был в авангарде”, — заявил Лукашенко на совещании с главами спецслужб стран СНГ.

Также белорусский лидер отметил, что многие из нынешних противников спецоперации еще в 2014 года требовали защитить русских в Донбассе.

Отдельно он подчеркнул, что украинские власти легко могли избежать конфликта, но ни Янукович, ни Порошенко, ни Зеленский не воспользовались возможностями избежать подобной ситуации.

“Почему не воспользовались? <...> Их просто толкали к этому. Нашли болевые точки, где можно было надавить”, — считает Лукашенко

Недавно президент России Владимир Путин также отмечал, что Украиной все последние годы руководили люди, фактически управляемые Западом, и которые с самого появления Украины делали из своей страны “антироссию”. Также он считает, что главными зачинщиками и подстрекателями конфликта стали западные союзники Киева, а мысль о вине Запада в начале конфликта на Украине он выражал неоднократно и отмечал, что поставками оружия Киеву “запад переходит все красные и даже бордовые линии”.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Илон Маск – спонсор и участник убийства русских на Украине (подробнее)