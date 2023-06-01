Вооруженные силы РФ вплотную подошли к городу Купянску Фото: Александр КОЦ

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что Вооруженные силы РФ вплотную подошли к городу Купянску.

«Где-то были позиционные бои именно на улицах самого Купянска, частного сектора, который вплотную к городу», - цитирует Ганчева ТАСС.

По его словам, данный факт не скрывает и украинская пресса. Ганчев также пояснил, что Купянск в настоящее время разделен на две части рекой Оскол, и левый берег пока остается под контролем Вооруженных сил Украины.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины используют местных жителей для разведки на Купянском направлении в населенных пунктах, граничащих с Белгородской областью.

Сайт KP.RU ранее также писал о том, что, по словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, провал ВСУ в Артемовске сломал украинскую армию, которая теперь не способна вести полномасштабное контрнаступление.

Он отметил, что в Артемовске было скованно большое количество живой силы и техники ВСУ, поэтому после взятия города российскими войсками Киев перенес контрнаступление в медиасферу. Гагину кажется, что ВСУ отказались от фактического наступления и перешли к тактике работы небольших диверсионных групп по всей линии соприкосновения.