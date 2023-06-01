Песков заявил, что обстрелы ВСУ Белгородской области не повлияют на ход спецоперации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 1 июня, заявил, что ситуация с обстрелами в Белгородской области не повлияет на ход специальной военной операции в целом.

«Нет, безусловно, никакого влияния на ход военной операции это оказать не может», - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что о каких-либо нюансах по этой ситуации он говорить не может, так как не уполномочен.

Официальный представитель Кремля также напомнил, что президент России Владимир Путин постоянно и регулярно получает информацию о ситуации в Шебекинском районе от военных, пограничников, спасателей и местных властей.

Ранее Песков уже говорил о том, что российскому лидеру постоянно докладывают о том, как развивается ситуация в городе Шебекино. В частности, региональные и муниципальные власти докладывают Путину о том, как идет обеспечение всех желающих временным жильем.

Шебекинский округ в последние дни находится под массированным обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины. Так, утром в четверг, 1 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что обстрелы продолжаются, поэтому жизнь мирных жителей находится под угрозой. Он пояснил, что администрация районов и городов сейчас занимается вывозом людей, однако под обстрелом делать этого нельзя.