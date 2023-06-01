В Кремле прокомментировали денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю

Песков объяснил денонсацию договора с Украиной тем, что Азовское море стало внутрироссийским Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 1 июня, прокомментировал денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе. Он объяснил такое решение тем, что море стало внутрироссийским.

«По Азовскому морю - там абсолютно все понятно: поскольку это стало внутренним морем Российской Федерации, то изменился и юридический статус», - пояснил Песков.

В то же время пресс-секретарь российского президента не смог ответить на вопрос, есть ли в планах денонсация каких-либо еще договоров с Украиной.

Напомним, ранее Государственная дума РФ приняла закон о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе. В пояснительной записке к закону, внесенному на рассмотрение депутатов президентом России Владимиром Путиным, уточняется, что в состав РФ вошли новые регионы. Как следствие, берега Азовского моря и Керченского пролива теперь принадлежат только России. Поэтому действие договора о сотрудничестве двух государств больше не актуально.

Как писал сайт KP.RU, ранее договор с Россией о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе также денонсировала Верховная рада Украины.