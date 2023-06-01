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НовостиПолитика1 июня 2023 12:49

Путин заявил, что не сомневается в победе России в спецоперации на Украине

Президент напомнил, что Россия в этом конфликте защищает свои земли и свои ценности
Сергей ЧИКОВ
Путин заявил, что не сомневается в победе России в спецоперации на Украине

Путин заявил, что не сомневается в победе России в спецоперации на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что уверен в победе российской армии в конфликте на Украине, поскольку наша страна защищает свои земли и свои ценности.

"Я уверен, что победа будет всегда за нами, мы победим. И наша страна в конце концов будет гарантом мира и безопасности", — заявил глава государства во время общения с многодетными семьями в режиме видеосвязи.

“Никаких сомнений, потому что мы защищаем свою землю, своих людей и свои ценности. Здесь нет никаких сомнений, даже не о чем говорить”, — добавил президент.

Ранее Министр обороны России Сергей Шойгу, комментируя новые поставки оружия Киеву от союзников, заявил, что военная помощь Запада не способна повлиять на исход спецоперации и лишь затягивает конфликт.

При этом бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что провал ВСУ в Артемовске стал переломным моментом конфликта на Украине, а решение Владимира Зеленского любой ценой удержать Артемовск привело Украину к катастрофическим последствиям.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин также отметил, что провал ВСУ в Артемовске сломал украинскую армию, которая теперь не способна вести полномасштабное контрнаступление.