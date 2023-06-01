Эксперт рассказал, как спецслужбы могут шпионить за пользователями гаджетов Apple

Основатель компании “Интернет-Розыск” Бедеров раскрыл три способа, как шпионы могут установить слежку за человеком через его смартфон Фото: Shutterstock

1 Июня ФСБ России сообщило о разоблачении шпионской системы агентства нацбезопасности США, внедренной в продукцию компании Apple. Основатель и владелец российской компании "Интернет-Розыск" Игорь Бедеров рассказал KP.RU, что, благодаря “предусмотренным” производителями гаджетов уязвимостям, спецслужбы могут установить слежку за любым пользователем.

“Есть три основных способа. Первый — прислать вредоносную программу вместе с обновлением операционной системы или какой-нибудь соцсети. Все приложения, созданные в США, в теории могут стать дверью для программ-шпионов. Второй — можно заразить телефон через общественный Wi-Fi или уязвимости сотовых сетей. Так делает Израиль прямо в аэропорту, чтобы следить за подозрительными людьми. Ну и можно отправить имейл с вирусом”, — рассказал эксперт.

По его словам, шпионы могут получить абсолютный доступ ко всему, что происходит рядом с телефоном, в том числе незаметно записывать видео, сохранять разговоры при помощи встроенного микрофона, сохранять все переписки и даже рассылать другим пользователям вирусы.

Сайт KP.RU ранее рассказывал, зачем смартфоны шпионят за своими хозяевами и как Америка выбирает момент, когда лучше вырубить в России интернет, машины и даже заводы.

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