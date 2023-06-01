Mysl Polska: Украина совершила ошибку, поверив Западу в возможность победить Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель Антоний Конюшевский в статье для Mysl Polska назвал главной проблемой Украины веру властей во всемогущество Запада, из-за которой они пошли на конфликт с Россией.

“Украина восприняла некоторые ложные идеи, которые направили ее в неверном направлении. Она поверила, что сможет противостоять России и утвердиться в качестве региональной державы, в то время как западные страны использовали Киев в своих целях — для сдерживания Москвы”, — считает эксперт.

Конюшевский подчеркнул, что и Россия и все остальные страны не отказывали Украине в праве быть сформировавшейся нацией. При этом национальные интересы Украины не являются чем-то значимым для ее союзников, и когда-то действующей власти предстоит столкнуться с вопросом, были ли оправданы все эти жертвы в конфликте.

Напомним, ранее издание Mysl Polska уже отмечало, что Вашингтон использует Украину исключительно как инструмент для ослабления России. При этом для США Украина — это ресурс, в который они вложили значительные средства, и они будут использовать его до тех пор, пока он служит цели.

Президент России Владимир Путин также отмечал, что Украиной все последние годы руководили люди, фактически управляемые Западом, и которые создали из своей страны “антироссию”.

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