Сырский признал приостановку продвижения украинских войск на флангах у Артемовска Фото: REUTERS

Украинские войска приостановили продвижение на флангах у Артемовска в последние дни. Такое заявление сделал командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский в интервью для издания «Украинская правда».

— В течение нескольких прошедших дней продвижение на флангах было приостановлено, поскольку там выполнялись другие важные задачи, — заявил Сырский.

Также он добавил, что на данный момент командование предпринимает меры, которые направлены на восстановление боеспособности подразделений, а ситуация в районе Артемовска сейчас — временное затишье.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что провал ВСУ в Артемовске сломал украинскую армию и теперь они решили использовать тактику мелких ДРГ по всей линии соприкосновения.

Владимир Путин же заявил, что не сомневается в победе России в конфликте и напомнил, страна защищает свои земли и интересы.

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