Бывший советник Пентагона Макгрегор: конфликт на Украине может закончиться у границ Польши и Румынии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что нежелание Вашингтона признать поражение украинской армии может привести к полному исчезновению Украины.

“Все может закончиться у границ с Румынией и Польшей. <…> Мои поздравления: это именно то, о чем так мечтала Европа. Они хотят увидеть российские войска у своей границы, и этот замечательный подарок сделали наш президент Джо Байден, Линдси Грэм и другие дураки, которые не понимают, о чем говорят”, — заявил Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Эксперт считает, что Вашингтон намерен продолжать затягивать конфликт, однако это играет на руку президенту России Владимиру Путину, поскольку это позволит российской армии полностью денацифицировать Украину. Макгрегор отметил, что “русские не сдадутся”, и продолжение конфликта увеличивает вероятность новых территориальных уступок со стороны Киева.

Напомним, недавно бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что если киевский режим продолжит настаивать на продолжении боевых действий, то появится вероятность потери контроля Киева над половиной территории Украины, в том числе над Одессой, Харьковом и Днепропетровском.

При этом, по словам Макгрегора, западные партнеры Киева уже сами не верят словам Владимира Зеленского о победе Украины. Магрегор считает, что как только Киев исчерпает наступательные ресурсы, Россия наверняка перейдет в наступление. При этом, конец конфликту можно положить дипломатией, но всепоглощающая ненависть Соединенных Штатов делает это невозможным.

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