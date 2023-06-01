ФСБ вскрыла разведакцию США через вирус на мобильных устройствах Apple Фото: Shutterstock

Федеральная служба безопасности России раскрыла шпионскую систему американской разведки. По данным ведомства, спецслужбы США использовали «предусмотренные производителем программные уязвимости», а компания Apple сотрудничает с Агентством национальной безопасности Соединенных Штатов.

Основатель компании “Интернет-Розыск” Игорь Бедеров рассказал KP.RU, что, благодаря “предусмотренным” производителями гаджетов уязвимостям, спецслужбы могут установить слежку за любым пользователем.

Тем временем командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что ВСУ приостановили продвижение на флангах у Артемовска, а украинский президент Владимир Зеленский заявил, что надежды Украины на вступление в НАТО все более и более отдаляются от реальности.

На Украине разгорелся скандал, после того, как во время воздушной тревоги в Киеве было закрыто бомбоубежище. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сейчас проводятся проверки доступности всех укрытий города.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что Вооруженные силы РФ вплотную подошли к городу Купянску.

Издание Guardian сообщило, что украинским военнослужащим приходится переучиваться после подготовки в Европе, поскольку ее недостаточно для ведения боевых действий против регулярной армии.