Welt: канцлер ФРГ Шольц пообещал Украине гарантии безопасности после конфликта Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите Европейского политического сообщества заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности.

“Мы всегда говорили, что после конфликта должны быть гарантии мирного порядка, и Германия внесет в это свой вклад”, — приводит слова канцлера издание Welt.

При этом Шольц не уточнил, в чем именно будут заключаться эти гарантии. По его словам, возможные гарантии еще предстоит уточнить. Владимир Зеленский, присутствующий на этом саммите, назвал вопрос предоставления гарантий безопасности “очень важным” для Украины и соседних стран.

Напомним, ранее Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии признал, что надежды Украины на вступление в Североатлантический альянс все более и более отдаляются от реальности.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон уже призывает союзников Киева готовить общественное мнение к поддержке Украины в условиях затяжного конфликта средней и высокой интенсивности, а также допускает провал ожидаемого контрнаступления ВСУ и призывает союзников увеличить объемы помощи украинской армии.