Командир "Ахмата" Алаудинов: российские военные освободили около 70 процентов Марьинки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что российские военные уже освободили около 70 процентов Марьинки.

“Эти два подразделения — 150-я дивизия и 5-я дивизия — в общей сложности, получается, освободили примерно 70 процентов самой Марьинки. Оставшаяся часть будет зачищаться нами совместно с подразделениями 150-й дивизии”, — сказал Алаудинов в эфире телеканала “Звезда”.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что бойцы спецназа “Ахмат” передислоцированы на Марьинское направление, а Минобороны России отметило, что штурмовые отряды “Ахмата” успешно продвигаются в этом районе.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отмечал важность освобождения Марьинки в ближайшем будущем. По его словам, это необходимо для продвижения российских войск в сторону следующих населенных пунктов.

Сайт KP.RU рассказывал, как военнослужащий Южной группировки войск ВС России, мотострелок с позывным Кореец стал свидетелем разговора украинских военных, которые говорили о желании оставить свои позиции в Марьинке.