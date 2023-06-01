Бывший депутат ЕП Филиппо: вступление Украины в НАТО может спровоцировать мировую войну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского, что Киев надеется получить приглашение в НАТО на июльском саммите альянса могут спровоцировать третью мировую войну.

“Зеленский снова капризничает. Теперь он развенчивает сомнения по поводу членства Украины в НАТО”, — отметил политик у себя в Twitter. Филиппо считает, что главной проблемой принятия Украины в НАТО является “ультракоррумпированность страны”, которая может стать причиной глобального конфликта.

При этом сам Зеленский ранее на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии заявил, что надежды Украины на вступление в Североатлантический альянс все более и более отдаляются от реальности.

Напомним, обозреватель Антоний Конюшевский в статье для Mysl Polska назвал главной проблемой Украины веру властей во всемогущество Запада, из-за которой они пошли на конфликт с Россией. По мнению эксперта, власти Украины поверили западным союзникам, что смогут противостоять России и утвердиться в качестве региональной державы, в то время как западные страны использовали Киев в своих целях — для сдерживания Москвы.