Новые российские дроны «Привет-82» готовят к первому применению в зоне СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новые российские дроны-камикадзе самолётного типа «Привет-82», уже успешно прошедшие все необходимые испытания на территории Луганской и Донецкой Народных Республик, сейчас готовятся к полноценным боевым действиям. Об этом сообщило агентство ТАСС, со ссылкой на конструкторское бюро «Око».

«В ходе испытаний осуществлены проверки дальности полета, радиоканала, а также устойчивости дрона к воздействию местных комплексов радиоэлектронной борьбы», - говорится в сообщении КБ.

Работу новых дронов продемонстрировали военнослужащим батальонов оперативно-боевых тактических формирований. Сейчас в зоне проведения спецоперации находятся 12 дронов «Привет-82», разработчики постоянно поддерживают связь с бойцами, получившими эти аппараты, чтобы получать от них своевременные отзывы о работе дронов.

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