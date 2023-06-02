В мае от обстрелов со стороны ВСУ в ЛНР погибли 15 человек, в том числе один ребенок Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Омбудсмен Луганской народной республики Виктория Сердюкова сообщила, что в мае от обстрелов со стороны украинской армии в ЛНР погибло пятнадцать мирных жителей, в том числе один ребенок, а также 51 человек получил ранения.

“С 1 мая по 31 мая текущего года зафиксировано 20 обстрелов вооруженными формированиями Украины 12-ти населенных пунктов ЛНР, в результате которых 51 человек получил ранения, в том числе шесть детей, 15 человек погибло, среди них один ребенок”, — сообщила Сердюкова у себя в телеграм-канале.

Также она отметила, что украинская армия использовала для ударов по территории республики вооружение от западных союзников, в том числе крылатые ракеты Storm Shadow и реактивные системы залпового огня HIMARS. В результате обстрелов было повреждено и полностью уничтожено более 130 объектов жилого фонда и гражданской инфраструктуры. Сердюкова добавила, что взаимодействует с международными правозащитными организациями и сообщает им обо всех военных преступлениях киевского режима.

Напомним, недавно официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон четко дал понять Киеву, что не поощряет и не будет способствовать нанесению ударов по целям на территории России. При этом Луганская народная республика вошла в состав РФ по результатам референдума, на котором более 98% жителей заявили о желании присоединиться к России.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что высказывания западных союзников Киева о том, что они не поощряют удары по территории России – ложь.

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