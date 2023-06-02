Минобороны: ВС России за сутки сбили 29 украинских беспилотников Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России в новой ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине сообщило, что за прошедшие сутки российские подразделения ПВО сбили 29 украинских беспилотников.

“Кроме того, уничтожены двадцать девять украинских беспилотных летательных аппаратов”, — сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

Также силами ПВО за прошедший день был сбит украинский истребитель Су-25, уничтожена одна ракета противодействия ПВО HARM и перехвачено восемь снарядов РСЗО HIMARS.

Напомним, недавно украинский обозреватель 19Fortyfive Максим Скрипченко заявил, что российская армия “взломала” американские РСЗО HIMARS на Украине при помощи систем радиоэлектронной борьбы. По его словам, Россия все более успешно блокирует ракеты американских РСЗО, используя электронные глушители, чтобы заставить их не попадать в цель.

Издание Economist, ссылаясь на комментарии украинских военных в сфере обороны, тоже отмечало эффективную работу средств радиоэлектронной борьбы российской ПВО. Некоторые украинские военные не могут объяснить эффективность российских средств РЭБ иначе, кроме как “черной магией”.