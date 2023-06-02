В работе соцсети "ВКонтакте" произошел сбой

Downradar: пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети Фото: Алексей БУЛАТОВ

Интернет-портал Downradar сообщил, что пользователи соцсети “Вконтакте” жалуются на сбои в работе платформы. По состоянию на 14.35 мск было зафиксировано более тысячи жалоб пользователей, в основном из Москвы и Санкт-Петербурга.

“Отдельные пользователи в некоторых регионах могут испытывать краткосрочную задержку в несколько секунд с загрузкой фото в веб-версии”, — пояснили в пресс-службе “Вконтакте”.

Как сообщили представители пресс-службы соцсети, на данный момент "ВКонтакте" работает в обычном режиме.

Напомним, днем ранее Федеральная служба безопасности России раскрыла шпионскую систему американской разведки. По данным ведомства, спецслужбы США использовали «предусмотренные производителем программные уязвимости», а компания Apple сотрудничает с Агентством национальной безопасности Соединенных Штатов.

Основатель компании “Интернет-Розыск” Игорь Бедеров рассказал KP.RU, что, благодаря “предусмотренным” производителями гаджетов уязвимостям, спецслужбы могут установить слежку за любым пользователем.