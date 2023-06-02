Белый дом: США хотят привлечь пять ядерных держав к усилиям по контролю над вооружениями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон заинтересован в строительстве новой архитектуры контроля над вооружениями при участии пяти ядерных держав и постоянных членов Совбеза ООН.

“США готовы участвовать в новых многосторонних усилиях по контролю над вооружениями, в том числе с участием пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН и "пятерки" (ядерных держав) – США, России, Китая, Великобритании и Франции”, — заявил Салливан на пресс-конференции в Вашингтоне.

Также он заявил, что создание общего режима уведомления о ракетных пусках всеми участниками “ядерной пятерки” является “прямолинейной мерой, опирающейся просто на здравый смысл”.

Напомним, ранее Салливан сообщил, что Вашингтон не видит необходимости в наращивании численности ядерного арсенала до уровней, превосходящих суммарную численность ядерных арсеналов вероятных соперников. Вместо этого, по его словам, Вашингтон делает ставку на качество ядерных сил сдерживания.

При этом директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков отмечал, что Россия может пересмотреть свою политику о размещении наземных ракет средней дальности в некоторых регионах из-за дестабилизирующих военных программ США и их союзников.