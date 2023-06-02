Белый дом: США не будут наращивать свой ядерный арсенал до уровней, превосходящих противников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не видит необходимости в наращивании численности ядерного арсенала до уровней, превосходящих суммарную численность ядерных арсеналов вероятных соперников. Вместо этого, по его словам, Вашингтон делает ставку на качество ядерных сил сдерживания.

“США не нужно увеличивать наши ядерные силы, чтобы превзойти общую численность наших соперников для успешного сдерживания их”, — заявил Салливан в своем выступлении в американской Ассоциации по контролю над вооружениями.

По его словам, у США есть необходимый потенциал для обеспечения эффективного сдерживания, и, если потребуется, разгрома противника в случае масштабной агрессии против Америки и ее союзников.

Напомним, недавно Пентагон в рамках демонстрации боевой готовности стратегических ядерных сил США провел очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

В ведомстве отметили, что подобные пуски проводятся с целью продемонстрировать готовность ядерных сил США и вдохнуть уверенность в смертоносности и эффективности сил ядерного сдерживания страны. Также в Пентагоне отмечали, что невооруженные пуски Minuteman III проходили более 300 раз, и никак не связаны с обстановкой в мире.

При этом директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков отмечал, что Россия может пересмотреть свою политику о размещении наземных ракет средней дальности в некоторых регионах из-за дестабилизирующих военных программ США и их союзников.