The Hill: провал контрнаступления ВСУ лишит Зеленского поддержки западных союзников Фото: REUTERS

Обозреватель издания The Hill Брэд Дресс допустил, что провал украинской армии в предстоящем контрнаступлении приведет к резкому падению уровня поддержки Владимира Зеленского со стороны западных союзников.

“Украина сталкивается с заоблачными ожиданиями в преддверии своего предстоящего контрнаступления, что создает целый ряд опасностей, если Киев не сможет добиться серьезных успехов против окопавшихся российских сил”, — отметил Дресс.

Также он считает, что недостаточные успехи ВСУ в контрнаступлении могут помочь критикам линии Запада на финансирование украинской армии и в конечном счете пойти на пользу России. При этом, по словам эксперта, время играет против Зеленского, поскольку Россия укрепляется на новых территориях, вошедших в ее состав.

Тем временем издание The Telegraph сообщает, что украинская армия испытывает острую нехватку личного состава, и, готовясь к предстоящей борьбе, Киев начал широкомасштабную отчаянную кампанию по набору солдат в надежде заполнить пробелы в рядах ВСУ из-за десятков тысяч погибших на поле боя.

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер также считает, что Запад не будет вечно финансировать убыточный проект, а на Зеленского уже начали оказывать давление по поводу переговоров, которые, очевидно, будут включать признание территориальных потерь, что станет для главы киевского режима политическим убийством.