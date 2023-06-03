В Совфеде призвали россиян проверить свои iPhone на наличие вирусов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член конституционного комитета Совета Федерации РФ Артем Шейкин призвал российских пользователей iPhone проверить свои смартфоны на наличие вирусов.

Шейкин указал на наличие данных об умышленном заражении устройств Apple, отметив, что эту акцию устроила сама компания для того, чтобы похитить личные и рабочие данные российских граждан.

«В связи с этим призываю всех проверить свои iPhone на предмет заражения вирусом, наши отечественные компании оперативно разработали специальные программы, позволяющие узнать, уходит ли информация с ваших устройств в руки мошенников», - приводит РИА Новости слова политика.

Сенатор заявил о том, что обратился к главному эксперту «Лаборатории Касперского» Сергею Голованову с просьбой прокомментировать происходящее. По его словам, эксперт заявил, что атака «была нацелена не только на компанию», рекомендуя для защиты от заражения использовать утилиту для автоматического поиска следов компрометации iOS устройства.

Напомним, ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) заявила о раскрытии разведакции спецслужб США, проведенной при помощи устройств Apple. Сообщалось о заражении вирусом нескольких тысяч смартфонов. «Лаборатория Касперского» также сообщила о кибератаке на сотрудников при помощи устройств Apple. Сама компания отвергла эти обвинения.