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НовостиПолитика3 июня 2023 12:49

Ушаков сообщил об эпизодических контактах России и США по дипломатическим каналам

Москва и Вашингтон обсуждают вопросы виз и обмена заключенными
Дарья ЧИПУРНАЯ
Россия и США сохраняют некоторые контакты

Россия и США сохраняют некоторые контакты

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и США сохраняют некоторые контакты по дипломатическим каналам, в том числе по визовым вопросам, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Некоторые контакты существуют, но периодически - время от времени", - сказал Ушаков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1". Фрагмент разговора журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

Помощник Владимира Путина уточнил, что по дипломатической линии контакты сохраняются между МИД и посольством, а также Госдепом и посольством РФ в Вашингтоне, в том числе по вопросам, которые касаются виз. Вопросы обмена заключенными обсуждаются по специальным каналам.

Напомним, 1 июня ФСБ разоблачила США, которые вживили шпионскую систему в американские устройства Apple. В ответ на это в МИД РФ заявили, что путем систематической слежки через мобильные устройства американцы ставят себя выше закона.