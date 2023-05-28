Песков: цели спецоперации не менялись и должны быть выполнены Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цели Специальной военной операции, которые изначально были заявлены Владимиром Путиным, не менялись и все они должны быть выполнены. Такое заявления сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

— Конфликт имеет свою цель. У нас есть заявленные президентом цели. Они не менялись. Эти цели должны быть выполнены, — сказал Песков.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года а о ее проведении сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин в своем обращении.

Конечными целями СВО Путин назвал освобождение Донбасса и безопасность России. Помимо этого проведение спецоперации призвано ликвидировать нацистскую угрозу для страны.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет прилагать все усилия для достижения всех поставленных целей и добьется демилитаризации Украины.